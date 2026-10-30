Москва30 октВести.Россия и США начали процесс согласования даты проведения переговоров в Абу-Даби. Об этом Павлу Зарубину сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ИС "Вести".
Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем датусказал Ушаков
Ранее Ушаков отмечал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.