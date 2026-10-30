Ушаков заявил, что Россия и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби

Ушаков: РФ и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби Ушаков заявил, что Россия и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби

Москва30 окт Вести.Россия и США начали процесс согласования даты проведения переговоров в Абу-Даби. Об этом Павлу Зарубину сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ИС "Вести".

Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату сказал Ушаков

Ранее Ушаков отмечал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.