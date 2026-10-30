Ушаков: даты переговоров в Абу-Даби могут быть озвучены раньше следующей недели

Ушаков допустил, что даты встречи в Абу-Даби могут быть озвучены на этой неделе Ушаков: даты переговоров в Абу-Даби могут быть озвучены раньше следующей недели

Москва30 окт Вести.Даты трехсторонних переговоров делегаций из России, Украины и США по украинскому вопросу могут быть озвучены на этой неделе. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Мы начали процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия - США - Украина в Абу-Даби… Это будут ноябрьские даты. Конкретно уже начали обсуждать сказал Ушаков

Он также ответил на вопрос, будут ли озвучены даты на следующей неделе.

Может, и раньше скажу отметил помощник президента

Ранее Ушаков отмечал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.