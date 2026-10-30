Москва30 октВести.Даты трехсторонних переговоров делегаций из России, Украины и США по украинскому вопросу могут быть озвучены на этой неделе. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Мы начали процесс обсуждения с американцами возможных дат проведения трехсторонних переговоров Россия - США - Украина в Абу-Даби… Это будут ноябрьские даты. Конкретно уже начали обсуждатьсказал Ушаков
Он также ответил на вопрос, будут ли озвучены даты на следующей неделе.
Может, и раньше скажуотметил помощник президента
Ранее Ушаков отмечал, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.