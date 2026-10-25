Ушаков: Россия готова возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

Ушаков раскрыл, почему встреча по Украине запланирована на десятые числа ноября Ушаков: Россия готова возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

Москва25 окт Вести.Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков ответил на вопрос, почему новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на начало ноября.

Помощник российского лидера напомнил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако украинская сторона сорвала эту договоренность.

Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры сказал Ушаков

4 ноября в России отмечается День народного единства.

Ранее Ушаков сообщил, что в качестве возможной площадки для трехсторонних консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.