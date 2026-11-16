Участие Европы в переговорах по Украине не согласовывалось, заявил Ушаков Ушаков: новый раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате

Москва16 ноя Вести.Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируется провести в трехстороннем формате, возможное участие европейских представителей с Москвой не согласовывалось. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад. Участники договорились продолжить обсуждение, однако дата следующей встречи пока не определена.

Вы знаете, сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад. И условлено их продолжить, но дата пока не согласована сказал Ушаков

Он также прокомментировал обсуждение возможного расширения переговорного формата за счет европейских стран. Помощник президента подчеркнул, что российская сторона не получала соответствующих предложений для согласования.

О расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось заявил Ушаков

Встреча делегаций России, США и Украины прошла 10-11 ноября в Абу-Даби.