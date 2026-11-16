ЕС придется многое сделать для участия в переговорах по Украине, заявил Ушаков Ушаков рассказал, когда Европа сможет принять участие в переговорах по Украине

Москва16 ноя Вести.Вопрос об участии Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет поднят, когда у нее появятся конструктивные предложения по данной проблематике, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он допустил, что до момента, когда европейцы полноценно присоединятся к переговорному процессу, может пройти не один раунд встреч между представителями России, Украины и США.

Когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, - тогда мы и будем ставить вопрос об их участии сказал Ушаков

Ранее Ушаков отметил, что участие Европы в новом раунде переговоров по Украине не согласовывалось.