Москва1 ноя Вести.Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате США - Россия - Украина. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков ответил на вопрос, готова ли будет Россия когда-то все-таки пустить европейцев за стол переговоров.

Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров отметил помощник российского лидера

Ранее Юрий Ушаков заявил, что американская и российская стороны начали согласование дат проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.