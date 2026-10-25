"Ключевой момент в урегулировании": Ушаков о желании ЕС продолжать конфликт Ушаков: желание Европы продолжать конфликт – ключевой момент в вопросе Украины

Москва25 окт Вести.Диалог с Европой необходимо вести в вопросе урегулирования конфликта на Украине, поскольку в ЕС сохраняется желание продолжать боевые действия. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает [в желании продолжать конфликт], и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер пояснил Ушаков

Также он подчеркнул, что над мирным соглашением в украинском конфликте предстоит еще поработать.