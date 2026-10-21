Ушаков: европейцы начали более серьезно подходить к решению украинского кризиса Ушаков: европейцы начали более серьезно подходить к решению украинского кризиса

Москва21 окт Вести.Европейцы начали думать и более серьезно подходить к решению украинского кризиса, сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналист задал вопрос собеседнику, по-прежнему ли на Западе предлагают что-то "нереализуемое и неадекватное".

Я не стал бы тут как бы ругать их, но, по крайней мере, мне кажется, начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса ответил Ушаков

Ранее он также сообщал, что ситуация на Украине была центральной темой беседы президента РФ Владимира Путина со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом. Переговоры сторон длились около трех часов.