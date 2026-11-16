Кушнер и Уиткофф обсудили с Ушаковым прогресс в украинском урегулировании

Кушнер сообщил о разговоре с Ушаковым по прогрессу в урегулировании на Украине Кушнер и Уиткофф обсудили с Ушаковым прогресс в украинском урегулировании

Москва16 ноя Вести.Американский предприниматель Джаред Кушнер сообщил, что обсудил в понедельник, 16 ноября, прогресс в урегулировании конфликта на Украине с помощником президента России Юрием Ушаковым.

По его словам, в разговоре также принял участие специальный представитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.

Этим утром (по времени США. - Прим. ред.) Уиткофф и я поговорили с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли, и следующие шаги в мирном процессе [по Украине] написал Кушнер на своей странице в социальной сети X

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что участникам переговорного процесса по украинскому урегулированию удалось добиться прогресса.