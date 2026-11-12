Рябков: в переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс

В МИД России заявили о продвижении в переговорах по Украине Рябков: в переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс

Москва12 ноя Вести.Участникам переговоров по украинскому урегулированию удалось добиться прогресса. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с RT.

Мы продвинулись – это неоспоримый факт. Но в прошлом бывали и сбои, и откаты, и торпедирование того, что казалось уже в пределах досягаемости – вот этого не хотелось бы допустить сказал дипломат

Он выразил надежду на то, что те, кто "раньше работал на срыв [переговоров]" понимает, что ситуация "в поле" меняется не в пользу Киева, и извлекут уроки из происходящего ранее. Рябков призвал противников урегулирования привести свои реальные действия в соответствие с заявлениями о стремлении к миру.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности. Как рассказал на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", но диалог будет продолжен.