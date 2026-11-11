Кушнер: на переговорах в Абу-Даби удалось добиться важного прорыва Кушнер: на переговорах удалось добиться важного прорыва в гуманитарной сфере

Москва11 ноя Вести.Во время трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США по украинскому конфликту в Абу-Даби удалось добиться важного прорыва в гуманитарной сфере. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

Сегодня нам удалось добиться важного прорыва в гуманитарной сфере: Украина и Россия достигли принципиальной договоренности о крупнейшем обмене военнопленными за время войны сказал Кушнер

По его словам, это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и "придать импульс мирному процессу". Кушнер назвал важным шагом сближение российской и украинской сторон.

Спецпосланник президента США также сообщил, что переговоры имели серьезный, подробный и откровенный характер. В посте Кушнера сказано, что Россия и Украина поделились конкретными предложениями по преодолению разногласий и поиску пути к завершению конфликта.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходили 10-11 ноября.