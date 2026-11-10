Кушнер: надеемся на открытый диалог на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Кушнер выразил надежду на открытый диалог на переговорах в Абу-Даби Кушнер: надеемся на открытый диалог на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Представитель президента США Джаред Кушнер выразил надежду на открытый диалог между сторонами в ходе переговоров российской, украинской и американской сторон в Абу-Даби.

По его словам, в следующие два дня переговоров ожидается очень продуктивная работа.

Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность иметь открытый диалог сказал Кушнер перед началом переговоров

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались 10 ноября и продляться два дня. Стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.