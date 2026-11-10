Москва10 ноя Вести.США удалось определить точки расхождений между делегациями России и Украины. Об этом заявил представитель президента Соединенных Штатов Америки Джаред Кушнер в начале трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Мы провели переговоры с обеими сторонами​​​. Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть сказал он

В Абу-Даби 10 ноября стартовали двухдневные переговоры между Россией, США и Украиной. Диалог будет направлен на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы европейской безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов обсуждения.