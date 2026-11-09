"Абзац": Уиткофф и Кушнер попытаются подготовить Киев к переговорам в Абу-Даби

Стало известно, что США могут обсудить с Украиной перед встречей в Абу-Даби "Абзац": Уиткофф и Кушнер попытаются подготовить Киев к переговорам в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер попытаются подготовить украинскую делегацию к предстоящим переговорам с Россией в Абу-Даби. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал политолог Игорь Семеновский.

По его словам, Вашингтон в последнее время вернулся к вопросам стратегической стабильности и безопасности в Евразии. В этом контексте урегулирование украинского конфликта может стать частью более широкого диалога.

Перед любой крупной беседой дипломаты, генералы или чиновники встречаются, чтобы наметить вектор и проработать почву, которая затем утверждается отметил Семеновский

Политолог также допустил, что европейские страны попытаются повлиять на подготовку переговоров и скоординировать свои действия с Киевом, чтобы затруднить российско-американский диалог.

Европейцы, видимо, будут координировать свою политику вместе с Киевом, всячески балансировать, чтобы сбить российско-американский диалог по поводу Украины заявил эксперт

Ранее Кушнер сообщил, что вместе с Уиткоффом встретится с представителями Украины, ЕС и НАТО, а также Германии, Франции, Великобритании и Италии перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским также направилась в ОАЭ для участия во встрече.