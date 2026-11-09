Российская делегация вылетела в Абу-Даби Делегация РФ вылетела в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Российская делегация вылетела в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по Украине. Об этом ИС "Вести" сообщил источник.

Российская делегация вылетела в Абу-Даби сказал собеседник

В состав делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

С украинской стороны во встрече будут участвовать руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.