РФ осуждает попытку теракта на самолете FlyDubai, предпринятую одним из пилотов МИД: Россия осуждает попытку теракта на самолете FlyDubai

Москва5 окт Вести.Россия осуждает попытку теракта, которую предпринял один из пилотов авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщили в МИД РФ в связи заявлением Генпрокуратуры ОАЭ о попытке теракта на борту самолета эмиратской авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив 30 сентября.

В МИД приняли к сведению, что Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) классифицировала преступные действия на борту, выполнявшем рейс из Дубая в Тель-Авив как теракт.

Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить говорится в заявлении

Ранее в израильских СМИ была опубликована информация о том, что гражданин Омана, напавший на первого пилота, спланировал свою операцию заранее. Он намеревался разбить лайнер, направив его на одно из зданий аэропорта Бен-Гурион.