Москва5 октВести.Россия осуждает попытку теракта, которую предпринял один из пилотов авиакомпании FlyDubai. Об этом сообщили в МИД РФ в связи заявлением Генпрокуратуры ОАЭ о попытке теракта на борту самолета эмиратской авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив 30 сентября.
В МИД приняли к сведению, что Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) классифицировала преступные действия на борту, выполнявшем рейс из Дубая в Тель-Авив как теракт.
Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование. В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратитьговорится в заявлении
Ранее в израильских СМИ была опубликована информация о том, что гражданин Омана, напавший на первого пилота, спланировал свою операцию заранее. Он намеревался разбить лайнер, направив его на одно из зданий аэропорта Бен-Гурион.