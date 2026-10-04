Второй пилот Flydubai хотел, чтобы самолет врезался в аэропорт Бен-Гурион Второй пилот Flydubai хотел взорвать самолет в терминале аэропорта Бен-Гурион

Москва4 окт Вести.Второй пилот эмиратской авиакомпании Flydubai, которого подозревают в попытке перехватить управление лайнером во время полета из Дубая в Тель-Авив, планировал направить самолет в здание терминала аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщил журналист израильского 12-го телеканала Амит Сегал в социальной сети X.

По информации обозревателя, гражданин Омана, находившийся за штурвалом в качестве второго пилота, в ходе следственных действий признался, что намеревался устроить крушение самолета непосредственно в зоне аэровокзального комплекса.

Я спланировал операцию еще до того, как меня приняли в компанию цитирует израильская газета The Jerusalem Post заявление второго пилота

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот, вооружившись штатным аварийным молотком, напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и скрутили злоумышленника. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят ОАЭ. Генпрокуратура этой страны признала происшествие попыткой теракта.