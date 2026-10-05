Властям Израиля указали на бреши в системе воздушной безопасности Журналист Пашков: Израилю придется проделать серьезную работу над ошибками

Москва5 окт Вести.Израилю придется проделать серьезную работу над ошибками после того, как второй пилот самолета Flydubai напал на командира и попытался захватить лайнер во время перелета из Дубая в Тель-Авив. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Он заявил, что система безопасности аэропорта Бен-Гурион состоит из "проколов на проколе", в том числе из-за отсутствия тщательной проверки иностранных пилотов.

Так что Израилю придется проделать серьезную работу над ошибками. Оказалось, что небо над страной не так уж надежно защищено, и у злоумышленников есть, была, во всяком случае, до недавнего времени возможность воспользоваться вот этой брешью в системе воздушной безопасности Израиля заявил журналист

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и скрутили злоумышленника. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.