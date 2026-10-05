Москва5 октВести.Подозреваемый в попытке захватить управление над самолетом FlyDubai, летевшем из Дубая в Тель-Авив, мог желать атаковать международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В то же время собеседники CNN подчеркнули, что расследование пока находится на ранней стадии, а потому вопросы к мотивам злоумышленника остаются.
Предполагаемый угонщик рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, вероятно, намеревался атаковать аэропорт Бен-Гурион - главные международные воздушные ворота Израилярассказали источники телеканала
30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот, вооружившись штатным аварийным молотком, напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.
Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и обезвредили злоумышленника. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.
Объединенные Арабские Эмираты начали расследование произошедшего. Генпрокуратура страны признала инцидент попыткой теракта.
Россия официально осудила это преступление и выразила удовлетворение тем, что пассажиров и самолет удалось спасти.