Reuters: в Израиле считают, что виновник инцидента с Flydubai действовал один

Cпецслужбы Израиля полагают, что нападавший на рейсе Flydubai действовал один Reuters: в Израиле считают, что виновник инцидента с Flydubai действовал один

Москва2 окт Вести.Израильские спецслужбы полагают, что напавший на второго пилота самолета авиакомпании Flydubai, вероятнее всего, действовал в одиночку. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что спецслужбы Израиля, в том числе разведка "Моссад" и Общая служба безопасности (ШАБАК), продолжают оценивать все возможные версии произошедшего.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подозреваемый в попытке разбить самолет находился под влиянием идеологии радикальных исламистских течений. Газета The Jerusalem Post написала, что пассажиры того рейса утверждали, что напавший на командира корабля пилот просил его убить из-за "провала".

Попытка захвата воздушного судна, направлявшегося из Дубая в Тель-Авив, произошла 30 сентября. Диспетчеры получили сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, затем об угрозе захвата, после чего самолет изменил маршрут и приземлился в Табуке на западе Саудовской Аравии. По имеющимся данным, между пилотами произошла драка. Второй пилот, подданный Омана, напал на командира самолета, гражданина Индии, с ножом, однако его удалось нейтрализовать. Власти Израиля рассматривают инцидент как теракт.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что нападавший может быть связан с Ираном. Власти Исламской Республики, в свою очередь, обвинили Израиль и арабские страны в подготовке "абсурдного сценария с захватом самолета" в целях эскалации конфликта с Ираном, причем прямо перед выборами в Израиле, которые Нетаньяху потенциально может проиграть.