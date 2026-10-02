Москва2 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны расследуют возможные связи второго пилота рейса Flydubai с радикальными исламистскими структурами. По словам главы израильского кабмина, злоумышленник планировал направить лайнер на землю и уничтожить его вместе с пассажирами.

Нетаньяху подчеркнул, что спецслужбы устанавливают организаторов и заказчиков атаки, которые "заплатят за это очень высокую цену". Ранее президент США Дональд Трамп также допустил причастность Ирана к действиям пилота, устроившего инцидент на борту лайнера, следовавшего из Дубая в Тель-Авив.