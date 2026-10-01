Москва1 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажиры и раненый капитан самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, не позволили трагедии разрастись до глобальных масштабов. Об этом глава израильского правительства сказал в интервью телеканалу Fox News.

Они предотвратили катастрофу, которая могла стать глобальной заявил израильский премьер

По его словам, находившиеся на борту люди проявили огромное мужество, когда помогали обезвредить напавшего пилота и вернуть воздушное судно в устойчивое положение. Нетаньяху сопоставил возможные последствия случившегося с терактами 11 сентября 2001 года, когда террористы захватили четыре пассажирских лайнера в США.

Согласно данным Axios, индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения, сумел открыть дверь кабины, а пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил нападавшего летчика из Омана от управления. Лайнер пошел на резкое снижение, однако катастрофы удалось избежать.

Нетаньяху уточнил, что оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, а другие пассажиры вместе с членами экипажа скрутили злоумышленника. Управление приняли резервные пилоты, и самолет стабилизировали.

О возможной причастности Ирана к произошедшему Нетаньяху высказался осторожно: по его словам, пока рано об этом говорить. Следователи признаков причастности Ирана к случившемуся не обнаружили. Нападавший находится в Саудовской Аравии, где идет его допрос; Нетаньяху допустил, что в дальнейшем задержанного могут передать властям ОАЭ, откуда он вылетел. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

30 сентября рейс из Дубая в Тель-Авив сначала подал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем отправил код, которым сообщают об угоне. По предварительным сведениям, второй пилот ударил командира ножом и попытался разбить самолет; пострадавшим оказался гражданин Индии. Экипажу и пассажирам удалось нейтрализовать нападавшего, судно экстренно село в саудовском Табуке, а вечером спасательный борт доставил пассажиров в Тель-Авив.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира. В четверг Нетаньяху встретился с пассажиром, спасшим самолет, а пострадавшего индийского пилота госпитализировали в Табуке. Его состояние оценивается как стабильное. В среду Flydubai приостановила полеты в Израиль после нападения.

Пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов в комментарии "Известиям" пояснил, что специального психологического тестирования перед вылетом пилоты не проходят. Медицинские комиссии и психологов они проходят регулярно, однако такие проверки не дают заранее понять, насколько совместимыми окажутся конкретные командир и второй пилот.