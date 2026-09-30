Москва30 сен Вести.Пилоты из числа пассажиров, которые сумели посадить самолет рейса Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, действовали хладнокровно и быстро. Об этом заявил ИС "Вести" пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

В такой сложной ситуации такой подход помог избежать трагедии.

Жить захочешь - начнешь действовать хладнокровно и быстро. У меня тоже был такой случай, попытка захвата самолета в 2006 году. Мы летели в Женеву, и пассажир начал ломиться в кабину. Мы запросили посадку в Праге, стали снижаться. Два истребителя НАТО были подняты по тревоге, и нас сопровождали до самой посадки. За это нам, экипажу, кстати, и дали "Отличников Аэрофлота" рассказал он

В стрессовой ситуации, в которой оказались пассажиры, пилоты из числа гражданских лиц сумели адаптироваться к условиям и управлению борта.

Если жить захочешь, то посадишь, конечно. Принцип работы кабины любого самолета особо не отличается. Отличается сама кабина, расположение приборов. То есть пилот, который захочет спастись и спасти пассажиров, он быстро там адаптируется и посадит самолет. Пусть с перегрузкой, с нарушениями, выйдет за пределы ограничений, но посадить посадит заявил Литвинов

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта с целью разбить лайнер и убить пассажиров.