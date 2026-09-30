Москва30 сен Вести.Инцидент с бортом авиакомпании Flydubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, рушит миф о безопасных мировых авиационных узлах. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MАХ.

История с Flydubai — это не просто ЧП на борту отдельно взятого "Боинга". Это еще один удар по всему Персидскому заливу. Сначала Трамп иранской войной похоронил миф об арабских монархиях как о надежных поставщиках топлива. Теперь рушится второй миф — о Дубае и Дохе как о безопасных мировых хабах отметил он

По его словам, избранный Западом путь не использовать ресурсы из РФ и обходить воздушное пространство над нашей страной вышел боком западным державам.

Старый свет, который сам себе перекрыл российскую нефть и газ, теперь в ужасе ожидает трамповского дизельного эмбарго. Точно так же они сами себе запретили летать над Россией. И теперь гоняют свои лайнеры в обход, через зону боевых действий, платя за это топливом, временем и нервами пассажиров. При этом ясно, что Россия и как хаб, и как транзит — объективно сильнее любого Залива. Что-то подсказывает, что и тут американцы очухаются первыми, а европейцы как обычно будут дышать им в спину отметил Богданов

30 сентября пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате.

Причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Один набросился на другого с ножом и пытался разбить самолет. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты посадили самолет в Саудовской Аравии.