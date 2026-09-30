Москва30 сен Вести.Закрепленная система могла бы напряженность между членами экипажей самолетов, заявил ИС "Вести" пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов, комментируя конфликт между пилотами рейса Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив.

По его словам, случившееся на борту можно считать покушением на теракт.

Мне видится эта ситуация как покушение на теракт со стороны второго пилота. Бывали случаи, когда в экипаже ссора и чуть ли не до драки доходило. Но до поножовщины, конечно, это впервые. Если до такого дошло, и командир выскакивает из кабины за помощью, то тут уже понятно, что это покушение на теракт сказал он

Пилот подчеркнул, что выстроенная система взаимодействия между экипажами является успешной.

Я всегда выступал за то, чтобы была закрепленная система экипажей, как это было в Советском Союзе. У нас была закрепленная система, и было такое понятие как слетанность экипажа. То есть командир, второй пилот, штурман, бортинженер — все летали всегда в закрепленном составе. Сейчас, конечно, сложно закрепить каждого к каждому командиру второго пилота. Но на самом деле, мне видится, что это неправильно. Иногда второй пилот попадается, и есть внутреннее напряжение, люди разные. И это бывало такое, что ждешь, когда день закончится, чтобы уже разойтись по домам. Поэтому я за закрепленную систему в экипаже пояснил он

Ранее сообщалось, что получивший ножевое ранение пилот авиакомпании Flydubai - гражданин Индии Смит Маччхар. Он был командиром экипажа на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Инцидент произошел примерно через два часа после вылета.