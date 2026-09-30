Эксперт рассказал, что нужно делать в случае конфликта пилотов самолета Эксперт Сытник: в случае конфликта пилотов нужно вырубить одного и сажать борт

Москва30 сен Вести.Специальной инструкции на случай конфликта между пилотами в кабине не предусмотрено, в такой ситуации остальным нужно нейтрализовать одного из пилотов, чтобы второй смог довести самолет до посадки. Такое мнение в разговоре с RT высказал заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

Скорее всего, так было и сделано, если они сели и благополучно сохранили самолет и жизни пассажиров сказал он

Ранее направлявшийся из ОАЭ в Израиль самолет авиакомпании FlyDubai, подав сигналы о ЧП и захвате судна, приземлился в Саудовской Аравии. На борту находились около 180 человек. По информации израильских СМИ, на борту произошла драка между пилотами. Один из них напал на другого с ножом и выкрикнул: "Аллах Акбар". По последним данным, нападавший был оманцем, другой пилот – из ОАЭ. Следствие не исключает, что планировался теракт.