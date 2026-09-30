Авиаэксперты объяснили, как действовать при драке пилотов на борту самолета Авиаэксперты описали протоколы на случай драки в кабине пилотов

Москва30 сен Вести.У авиакомпаний предусмотрены обязательные процедуры на случай конфликтов между пилотами, подобных инциденту на рейсе Flydubai, летевшем из Дубая в Тель-Авив, пояснили РБК авиаэксперты.

По словам основателя сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрея Патракова, при агрессивном поведении члена экипажа второй пилот должен взять управление, при необходимости изолировать коллегу с помощью бортпроводников, объявить аварийную ситуацию и посадить самолет в ближайшем подходящем аэропорту.

Патраков отметил, что код 7700 означает общую аварийную ситуацию, а 7500 - незаконное вмешательство в работу воздушного судна. Если один пилот физически мешает другому управлять самолетом, это также может считаться таким вмешательством.

При получении сигнала 7500 диспетчеры запрашивают подтверждение, а в некоторых странах, включая Израиль, к самолету могут направить истребители.

Главный риск в таких ситуациях - не сама драка, а потеря контроля над управлением сказал эксперт

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров рассказал изданию, что в случае драки непосредственно в закрытой кабине такие протоколы могут оказаться бесполезными. Гусаров отметил, что бронированные двери предназначены прежде всего для защиты от захвата самолета.

Он назвал благополучным исходом ситуацию с рейсом Flydubai, поскольку пилоты смогли прекратить конфликт, развернуть самолет и совершить посадку. При этом эксперт не исключил уголовного преследования участников драки.

Инцидент на борту самолета Flydubai произошел 30 сентября. Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив, однако был вынужден экстренно приземлиться в Саудовской Аравии. Позже появилась информация, что причиной внеплановой посадки стал конфликт между пилотами.

Согласно информации 9-го канала Израиля, на капитана судна, гражданина ОАЭ, напал второй пилот - гражданин Омана.