Москва2 окт Вести.Самолет Flydubai могли сбить при угрозе падения на наземные объекты. Об этом ИС "Вести" заявил шеф-пилот, действующий командир воздушного судна Airbus A320 Андрей Литвинов.

Так пилот ответил на вопрос, могли ли сбить самолет.

Могли. Но, понимаете, когда, когда стоят на весах, на одной чаше весов только самолет, а на другой чаше весов и самолет и еще на Земле какие-то жертвы, да? А это мог быть тот же небоскреб, может быть, жилой квартал. То, конечно, тут из двух зол выбрали бы меньше, и, скорее всего, самолет бы сбили рассказал пилот

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны расследуют возможные связи второго пилота рейса Flydubai с радикальными исламистскими структурами. Израильские спецслужбы полагают, что напавший на второго пилота, вероятнее всего, действовал один. "Моссад" и Общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают рассматривать возможные версии произошедшего.

Попытка захвата воздушного судна, направлявшегося из Дубая в Тель-Авив, случилась 30 сентября. Диспетчеры получили сигнал о ЧП на борту, после - об угрозе захвата. Позже самолет изменил маршрут и приземлился в Саудовской Аравии. По имеющимся данным, между пилотами произошла драка. Второй пилот, подданный Омана, напал на командира воздушного судна, гражданина Индии, с ножом, однако его удалось обезвредить.