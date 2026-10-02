Москва2 окт Вести.История о том, как сантехник без навыков и знаний сумел посадить пассажирский самолет, обманчива. Ситуацию, которая произошла 30 сентября на рейсе Flydubai, для ИС "Вести" пояснил пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

Сантехник, конечно, самолет не сажал. Он его вывел из пике. Это было краткосрочное вмешательство, потому что самолет находился в резком снижении и превысил скорость на 100 узлов, то есть порядка 185 км/ч. И именно из-за этого он вышел за все конструктивные пределы. Поэтому когда в кабину ворвался этот сантехник, то он, видимо, потянул штурвал на себя и вывел самолет в горизонт. Тем самым он прервал пикирование пояснил он

В действительности, подчеркнул Андрей Литвинов, лайнер посадили пилоты из числа пассажиров. Без профессиональных знаний приземление борта осуществить невозможно.

То, что экипаж оказался в числе пассажиров - это чистая случайность. Видимо, они летели или в командировку, или из командировки. Тут очень много случайностей, и это спасло людей. А человек, который не знаком с кабиной, с управлением самолета, он бы потянул, выровнял самолет, и на этом бы все и закончилось. Ну, летел бы какое-то время борт, но он бы не снизился и не зашел на посадку. Для этого надо профессиональное образование заметил он

Попытка захвата самолета со 180 пассажирами, направлявшегося из Дубая в Тель-Авив, произошла 30 сентября. Второй пилот ножом ранил командира воздушного суда. Пассажирам удалось задержать нападавшего. Власти Израиля рассматривают инцидент как теракт.