Обезвредивший пилота Flydubai пассажир рассказал, откуда знал, что делать Обезвредивший пилота Flydubai пассажир: я знал, что делать, благодаря шоу на ТВ

Москва2 окт Вести.Израильтянин, летевший авиакомпанией Flydubai по маршруту Дубай – Тель-Авив, знал, что нужно делать, когда пилот напал на своего напарника, поскольку увлекается просмотром ТВ-шоу об авиакатастрофах. Об этом мужчина рассказал в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет Reuters.

Пассажира, обезвредившего нападавшего, зовут Янив Хаюн. Он летел в Израиль с женой и двумя дочерьми. По его словам, когда он услышал крики, сразу побежал в сторону кабины пилотов. Хаюн отметил, что получивший ранение пилот, вероятно, смог открыть дверь кабины, прежде чем упал.

Один [пилот] был без сознания, другой – за штурвалом, а со мной подошел еще один человек. Я схватил нападавшего, применил к нему удушающий прием и вытащил цитирует его агентства

В салоне самолета злоумышленника перехватили другие пассажиры. Сам Хаюн вернулся в кабину и отключил беспилотное управление авиалайнером. Затем один из летевших тем же рейсом пилотов, британец по имени Джеймс, взял управление воздушным судном на себя.

На вопрос о том, откуда он знал, что делать в те мгновения, когда другой пилот на борту... взял управление на себя, Хаюн ответил: "Я смотрю расследования авиакатастроф, господин премьер-министр" говорится в публикации

За мужество и отвагу, проявленную в критической ситуации, президент Израиля Ицхак Герцог выдвинул кандидатуру Хаюна на Президентскую премию за гражданский терроризм.