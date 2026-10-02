Один из пассажиров Flydubai рассказал, что вооруженный пилот просил убить его

Пассажир Flydubai рассказал о страшной просьбе пилота, захватившего самолет Один из пассажиров Flydubai рассказал, что вооруженный пилот просил убить его

Москва2 окт Вести.Вооруженный ножом пилот, захвативший самолет авиакомпании Flydubai в небе над Саудовской Аравией, просил убить его. Об этом ABC рассказал один из пассажиров рейса Шота Мусаев.

По его словам, когда пилота обезвредили и вытащили из кабины, он связал ему руки. В этот момент летчик попросил расправиться с ним.

Он почти ничего не говорил, кроме того, что он из Омана, а затем попросил: «Убейте меня, убейте меня, пожалуйста сказал Мусаев

30 сентября произошла попытка захвата самолета, следовавшего рейсом Дубай - Тель-Авив. Диспетчеры сначала получили сигнал о ЧП на борту, затем - об угрозе захвата. После этого лайнер изменил курс и совершил посадку в Табуке на западе Саудовской Аравии. По предварительным данным, между пилотами вспыхнула драка: второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на командира, гражданина Индии, но его удалось обезвредить. Израиль квалифицирует произошедшее как теракт.

По данным израильской разведки, оманский пилот действовал один, однако правоохранители продолжают оценивать все возможные версии произошедшего.