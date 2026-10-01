Пассажир Flydubai: у многих людей была истерика даже после приземления Пассажир Flydubai рассказала о массовой истерии, охватившей людей на борту

Москва1 окт Вести.Пассажиров рейса Flydubai охватила истерия после нападения одного из пилотов на командира воздушного судна. Некоторые взрослые не могли успокоиться даже после приземления, рассказала ИС "Вести" пассажир рейса Анна.

Дети были в истерике, их надо было успокоить. Многих пассажиров рвало. Это состояние было ужасным. Дети плакали, а взрослые тоже были в истерике. Даже после этого, когда приземлились сообщила она

Другой пассажир спасенного рейса по имени Виталь вспоминает, что в момент происшествия он почувствовал резкое снижение высоты.

Я сидел в середине салона, я не видел всего, но я видел, как люди выбегали из кабины пилота с криками. Было ощущение падения, резкая потеря высоты примерно секунд 30. Я не мог даже кричать в этот момент, я увидел свое отражение в экране переднего кресла. Мое лицо просто исказилось от ужаса вспомнил мужчина

Ранее пассажир борта Шота Мусаев рассказал, как ему удалось связать подозреваемого в попытке теракта второго пилота и остановить кровь командиру судна.

В среду, 30 сентября, самолет с 180 пассажирами, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. Лайнер вынужденно приземлился в саудовском городе Табук.