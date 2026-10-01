"Всюду кровь": пассажир Flydubai рассказал, как связал пилота и спас командира Пассажир борта Flydubai о нейтрализации пилота: я связал руки этому террористу

Москва1 окт Вести.Гражданин Израиля грузинского происхождения Шота Мусаев, который был на борту самолета Flydubai в момент чрезвычайной ситуации, рассказал, как связал подозреваемого в попытке теракта второго пилота и остановил кровь командиру судна. Слова Мусаева приводит издание KP.RU.

Мужчина, работающий дантистом, рассказал, что в полете резко началась сильная тряска самолета, и воздушное судно начало снижаться. Пассажиры почти сразу поняли, что что-то не так, и начали кричать. Как сказал Мусаев, одна из пассажирок зашла в туалет и услышала грохот в кабинете пилотов. После этого, по словам Мусаева, в кабину, где были открыты двери, поспешил забежать пассажир по имени Янив, который стоял рядом.

Мусаев рассказал, что пассажир увидел в кабине, что командир ранен, "повсюду была кровь", а второй пилот держит нож. При этом второй пилот пытался "сломать все оборудование". Тогда Янив смог схватить злоумышленника за шею и вытащить из кабины. Помогать Яниву скручивать пилота начали еще два пассажира, и они тоже получили небольшие ранения, сказал Мусаев.

Тут уже подключился я. Я связал руки этому террористу проводами от наушников, которые выдают в самолете. Потом нам дали какие-то пластиковые наручники рассказал собеседник журналистов

Участник событий уточнил, что второй пилот, когда его смогли скрутить, ничего не говорил и игнорировал вопросы.

Между тем окровавленный командир лежал при входе в кабину. Мусаев вместе с бортпроводником и девушкой, оказавшейся медсестрой, начали останавливать ему кровь тряпками и льдом, зафиксировали у него очень низкий пульс.

Пилот, видимо защищался, поэтому у него была разрезана вся рука, кисть буквально была порезана на две части. Затылок был полностью разрезан, у него было сильнейшее кровотечение. Там были очень глубокие порезы, сильнейшая потеря крови сказал Мусаев

По его рассказу, также нельзя было достать бинты, потому что пилот упал прямо на шкафы с аптечкой. Пострадавшему дали два баллона кислорода. Мусаев общался с командиром на английском, и пострадавший рассказал пассажиру, что не хочет умирать, хочет снова увидеть своих родных, жену и двоих детей. По рассказу Мусаева, командир также ругался на второго пилота, поражаясь, как тот мог "такое сделать". Мусаев полагает, что если бы самолет сел позднее, а не в Саудовской Аравии, то командира бы спасти не удалось.

Кроме того, участник событий рассказал, как люди смогли предотвратить падение самолета. По его словам, воздушное судно опустилось где-то на 5-6 километров за полминуты, и оставались секунды для стабилизации ситуации. Мусаев рассказал, что тот же пассажир Янив взялся за штурвал и помог выровнять самолет.

Мусаев уточнил, что по счастливому совпадению на борту были еще пилоты, которые вручную смогли стабилизировать самолет, потому что автопилот не работал. Со ссылкой на следователей Мусаев рассказал, что через еще 6-7 секунд пикирования самолет было бы уже не спасти.

Мусаев также сообщил, что изначально никаких ссор между пилотами не было. Израильтянин уверен, что второй пилот, выходец Омана, пытался устроить теракт.

30 сентября стало известно, что самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. На борту судна находились около 180 человек. Лайнер вынужденно приземлился в саудовском городе Табук. Портал Ynet сообщил, что второй пилот оманского происхождения хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов "сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров".

После приземления самолета второго пилота задержали. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту самолета попыткой теракта.