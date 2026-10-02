Москва2 октВести.Пассажиры самолета эмиратской авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за происшествия на борту, рассказали, что виновник инцидента - второй пилот - просил их "убить его". Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Янив Хаюн, пассажиры рейса Ор Пардилов, доктор Шота Мусаев и его супруга Сегалит рассказали, что связали пилота проводом от наушников.
Он повторял "убейте меня", имея в виду, что провалил задание и предпочитает умеретьприводит издание слова участников событий
30 сентября стало известно, что самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. На борту судна находились около 180 человек. Самолет вынужденно приземлился в саудовском городе Табук. Портал Ynet сообщил, что второй пилот оманского происхождения хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов "сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров".
После приземления самолета второго пилота задержали. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту самолета попыткой теракта.