Пассажиры рейса Flydubai рассказали, что нападавший просил их "убить его"

Виновник инцидента на борту самолета Flydubai просил пассажиров убить его Пассажиры рейса Flydubai рассказали, что нападавший просил их "убить его"

Москва2 окт Вести.Пассажиры самолета эмиратской авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за происшествия на борту, рассказали, что виновник инцидента - второй пилот - просил их "убить его". Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Янив Хаюн, пассажиры рейса Ор Пардилов, доктор Шота Мусаев и его супруга Сегалит рассказали, что связали пилота проводом от наушников.

Он повторял "убейте меня", имея в виду, что провалил задание и предпочитает умереть приводит издание слова участников событий

30 сентября стало известно, что самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. На борту судна находились около 180 человек. Самолет вынужденно приземлился в саудовском городе Табук. Портал Ynet сообщил, что второй пилот оманского происхождения хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов "сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров".

После приземления самолета второго пилота задержали. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент на борту самолета попыткой теракта.