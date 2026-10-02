Летчик Литвинов: сантехник не сажал самолет Flydubai, а лишь вывел его из пике

Летчик Литвинов убежден, что сантехник не сажал самолет Flydubai Летчик Литвинов: сантехник не сажал самолет Flydubai, а лишь вывел его из пике

Москва2 окт Вести.Сантехник из числа пассажиров рейса Flydubai не смог бы посадить самолет, заявил ИС "Вести" пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

По его мнению, информация в СМИ об израильтянине Яниве Хаюне, который после ЧП в кабине пилотов взял на себя управление, является некорректной.

Никакой сантехник самолет посадить не сможет. Это все фантазии. В действительности сантехник ворвался в кабину, когда одна из пассажирок закричала, что надо спасать лежащего в крови командира. Сантехник вытащил второго пилота, с его слов, схватил за шею и вытащил, а затем сам занял место пилота. Самолет находился на очень сильном снижении, с превышением всех мыслимых и немыслимых ограничений по скорости. И пассажир выровнял самолет, просто потянул штурвал на себя, и самолет, который находился в пике, выровнял. Это буквально минутное дело сказал он

Литвинов подчеркивает, что посадить самолет пассажиру без навыков не удалось бы.

Естественно, он не сажал самолет. Уже потом подошел случайно оказавшийся на борту экипаж, который летел пассажирами. И они уже заняли места рабочие, и уже подготовленные профессионалы посадили самолет. Это и есть везение сказал летчик

30 сентября на борту самолета, направлявшегося из Дубая в Тель-Авив, произошло ЧП. Второй пилот, по предварительным данным, ударил командира ножом. Экипажу и пассажирам удалось обезвредить нападавшего. Самолет совершил экстренную посадку в саудовском Табуке, а вечером эвакуационный борт доставил пассажиров в Тель-Авив. Ведется расследование инцидента.