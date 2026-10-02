Пилот Литвинов объяснил, почему второй пилот рейса Flydubai атаковал КВС Эксперт Литвинов: второй пилот рейса Flydubai намеренно напал на КВС

Москва2 окт Вести.Второй пилот рейса Flydubai, который во время перелета из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, с определенной напал на командира воздушного судна (КВС) с ножом. Об этом ИС "Вести" заявил пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

По словам эксперта, второй пилот своим нападением на КВС намеревался продлить полет до территории Израиля, чтобы впоследствии именно там уничтожить борт.

Он мог самолет уронить без всякого ножа и даже в присутствии командира. Ну, например, выключил бы двигатель, выпустил бы закрылки, шасси, выключил бы гидросистемы. Это все делается в течение 30 секунд. И командир бы просто не справился с этим, он бы не успел, они бы упали. Но почему он набросился на командира? Цель была дотянуть до Израиля, чтобы упасть там куда-нибудь, чтобы унести жизни не только пассажиров, но и людей, которые находятся на земле. Для пущего эффекта уверен пилот

Также Литвинов отмечал, что произошедшее на борту является покушением на теракт.

Ранее иранский телеканал Press TV заявил, что Израиль и ряд арабских стран спланировали попытку захвата самолета авиакомпании FlyDubai, чтобы вернуть США к конфликту с Ираном.