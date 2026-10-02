Иран обвинил Израиль в планировании захвата самолета FlyDubai СМИ: Израиль планировал захват лайнера FlyDubai для возобновления войны с Ираном

Москва2 окт Вести.Израиль и ряд арабских стран спланировали попытку захвата самолета авиакомпании FlyDubai, чтобы вернуть США к конфликту с Ираном, сообщает иранский телеканал Press TV.

Абсурдный сценарий с захватом самолета осуществлен в среду, через три дня после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Объединенные Арабские Эмираты в сопровождении нескольких высокопоставленных военных и сотрудников разведки отмечает Press TV

По сведениям телеканала, ОАЭ играют определенную роль в региональных проектах Израиля. Кроме того, Тель-Авив провел "многосторонние переговоры с официальными лицами ряда арабских стран с целью разработать операцию под ложным флагом и приписать ее Ирану".

Цель операции - загнать президента США Дональда Трампа в новую трясину конфликта и спровоцировать новый виток войны против Ирана приводит Press TV слова источника

Нетаньяху переживает, что не получит большинства на выборах в парламент Израиля, поэтому намерен одержать победу за счет втягивания США в конфликт с Ираном, пользуясь влиянием на Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, может быть связан с Ираном.

Попытка захвата произошла 30 сентября на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации, затем об угрозе захвата воздушного судна, после чего самолет изменил маршрут и приземлился в Табуке на западе Саудовской Аравии.

На борту самолета находились более 150 пассажиров, по другим данным - 180 пассажиров, все они не пострадали, а командир и второй пилот получили травмы и были госпитализированы.

В Flydubai подтвердили конфликт в кабине и заявили, что управление самолетом взяли на себя другие члены экипажа, изменившие маршрут.

По данным СМИ, причиной стала драка между двумя пилотами, один из летчиков получил ножевое ранение, его состояние оценивают как стабильное.