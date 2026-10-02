Литвинов: ситуация с Flydubai могла закончиться катастрофой Пилот Литвинов: полет борта Flydubai мог бы закончиться намного хуже

Москва2 окт Вести.Полет рейса Flydubai мог закончиться масштабной катастрофой, если в числе пассажиров не оказалось пилотов. Об этом ИС "Вести" заявил шеф-пилот, действующий командир воздушного судна Airbus A320 Андрей Литвинов.

Так он ответил на вопрос, могли ли сбить самолет.

Тут хорошо, что живые остались. Могло бы все закончиться намного хуже. Если бы не было пилотов на борту, то закончилось бы катастрофой. Сантехник бы не посадил. Но он выдернул самолет, вышел из пике, а уже потом его подменили профессионалы, и летчики сели, заняли места, посадили самолет отметил пилот

Ранее сообщалось, что ЧП на рейсе Flydubai прояснится после расшифровки черных ящиков.

30 сентября на борту самолета Flydubai произошел инцидент: один из пилотов ударил второго пилота, по предварительным данным, ножом. Самолет удалось посадить в Саудовской Аравии, а после эвакуационный рейс доставил пассажиров в Тель-Авив. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта с целью разбить лайнер и убить пассажиров. Сейчас спецслужбы Израиля ведут расследование инцидента.