Москва3 окт Вести.Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признала попыткой теракта инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Об этом пишет эмиратское госагентство WAM.

В публикации сказано, что к такому выводу пришел генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

Расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт сказано в материале

30 сентября самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. На борту судна находились около 180 человек. Были подняты военные истребители. Лайнер сел в Саудовской Аравии. При этом портал Ynet сообщил, что второй пилот оманского происхождения намеренно хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов и пассажиры сумели нейтрализовать его. Командир получил серьезное ножевые ранения в схватке со злоумышленником, но пассажиры смогли оказать пострадавшему первую помощь, скрутили подозреваемого и посадили самолет. После приземления второй пилот был задержан.