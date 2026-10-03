Названо оружие, с которым второй пилот самолета Flydubai напал на командира Генпрокурор ОАЭ: напавший на командира самолета Flydubai ударил его топором

Москва3 окт Вести.Второй пилот самолета Flydubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, ударил командира специальным авиационным аварийным топором, сообщает агентство WAM со ссылкой на генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейф аш-Шамси.

По его данным, топор находился в кабине самолета на случай непредвиденных обстоятельств. После нападения подозреваемый попытался перехватить управление воздушным судном.

Генпрокурор признал произошедшее на борту самолета попыткой теракта.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия и захвата, спустя время лайнер сел в саудовском городе Табук. Первоначально СМИ писали, что второй пилот, выходец Омана, напал с ножом на командира воздушного судна и попытался завладеть управлением, чтобы разбить самолет. Израильский 9-й канал утверждает, что нападавший во время атаки выкрикивал религиозный лозунг. Командир и пассажиры смогли обезвредить злоумышленника. После чего пассажиры оказали первую помощь раненому командиру и сами посадили лайнер. Очевидцы также рассказали, что второй пилот просил убить его после "провала".