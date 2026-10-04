CNN: обвиняемый в нападении на пилота Flydubai мог действовать в одиночку

Напавший на пилота Flydubai мог действовать без сообщников CNN: обвиняемый в нападении на пилота Flydubai мог действовать в одиночку

Москва4 окт Вести.Второй пилот Flydubai, которого обвиняют в нападении на командира и попытке захватить управление самолетом, мог действовать в одиночку. Об этом пишет CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Уточняется, что международные следователи продолжают устанавливать мотив подозреваемого.

Информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что подозреваемый действовал в одиночку отмечается в публикации

По некоторым данным, второй пилот планировал направить самолет в здание терминала аэропорта Бен-Гурион в Израиле.

В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В полете между пилотами произошла драка, командир получил серьезные травмы. Несмотря на ранение, он оказал сопротивление нападавшему и сумел открыть дверь в кабину.

Двум другим пилотам, оказавшимся среди пассажиров, удалось взять ситуацию под контроль, после чего самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.