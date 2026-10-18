Пилот Flydubai не наблюдал признаков угрозы в поведении второго пилота до вылета

Пилот Flydubai не увидел странностей в поведении второго пилота до вылета Пилот Flydubai не наблюдал признаков угрозы в поведении второго пилота до вылета

Москва18 окт Вести.Пилот Flydubai Смит Маччхар не заметил признаков угрозы в поведении второго пилота, которого обвиняют в попытке совершения теракта, отмечает издание The National в YouTube‑канале.

По словам Маччхара, для него это стало очередным полетом с новым коллегой.

Это был утренний рейс. Мы общались с ним, не было глубоких разговоров… Как на любом обычном рейсе, не было ничего такого, что заставило бы меня подумать, что что-то идет не так отметил Маччхар в интервью изданию

Когда пилот почувствовал, что его ударили по голове, он подумал, что, вероятно, на него что-то упало, или же возникла техническая проблема с самолетом.

Однако в следующие две секунды он осознал, что это дело рук второго пилота. Маччхар старался защитить голову руками, но зрение от ударов становилось все хуже, и он потерял сознание.

Я пытался открыть кабину [пилотов] и кричать. Я толкал дверь, пытался открыть ее. Но следующая вещь, которую я помню, - как я лежу на полу… Я не сдавался, но не был уверен, что выйду живым из этого положения. Я молился и надеялся, что выживу пояснил пилот

Маччхар признался, что не может восстановить все подробности происшествия, поскольку направил всю энергию на то, чтобы не сдаваться и остаться живым.

Генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси сообщил, что второй пилот авиакомпании Flydubai, которого обвиняют в попытке захвата самолета, напал на командира воздушного судна с аварийным топором. По данным прокуратуры, нападение произошло в кабине пилотов.

Самолет Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время срочно приземлился в Саудовской Аравии.

Второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, который ранее работал в авиакомпании Oman Air и был отстранен от полетов из-за радикальных взглядов, напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Оман, Индия, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США и компания Boeing.