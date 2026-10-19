Капитан Flydubai рассказал, как второй пилот напал на него с топором в полете

Капитан Flydubai рассказал, как отбивался от пилота с топором Капитан Flydubai рассказал, как второй пилот напал на него с топором в полете

Москва19 окт Вести.Капитан авиакомпании Flydubai Смит Маччхар рассказал, что второй пилот во время рейса из Дубая в Тель-Авив несколько раз ударил его топором и направил самолет вниз к Аравийской пустыне. Об этом сообщает The National.

По словам Маччхара, второй пилот около двух часов сидел рядом с ним, не вызывая подозрений, а затем внезапно начал наносить удары. В результате менее чем за минуту самолет потерял 17 тыс. футов высоты. Капитан пытался защищаться и звать коллег на помощь, однако после нескольких ударов он упал лицом вниз.

Когда меня ударили в первый раз, ... я подумал, что с конструкцией самолета что-то не так и какая-то деталь упала мне на голову. Я едва не рухнул на штурвал. Через пару секунд, когда удары продолжились, я понял, что [меня бьет] другой человек – тот, кого я считал членом своей команды рассказал капитан

Маччхар добавил, что после первых ударов его зрение резко сузилось: он почти перестал видеть и мог различать лишь очертания предметов. Из-за тяжелого состояния он также плохо помнит последовательность событий и их продолжительность.

Несмотря на кровопотерю и неоднократные потери сознания, после нескольких попыток Маччхару удалось открыть дверь кабины пилотов. Сейчас он находится в больничной палате.

Ранее генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что второй пилот рейса Дубай – Тель-Авив авиакомпании FlyDubai планировал совершить теракт в израильском аэропорту Бен-Гурион.