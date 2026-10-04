"Все начали кричать": пассажир Flydubai описал события при резком снижении Пассажир Flydubai о попытке теракта на борту: все начали кричать

Москва4 окт Вести.Во время резкого снижения самолета Flydubai, летевшего по маршруту Дубай — Тель-Авив, пассажиры не сомневались, что это теракт. Об этом рассказал ИС "Вести" пассажир рейса Натан.

Он сравнил инцидент на борту с событиями 11 сентября 2001 года.

Когда уже резко пошло, все начали кричать, все начали хвататься, думали, что это… Это и был теракт. Это как второе 11 сентября вспоминает Натан

30 сентября на борту самолета произошло ЧП. Лайнер подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате судна. Были подняты военные истребители, но через некоторое время самолет смог сесть в Саудовской Аравии. По информации генпрокурора ОАЭ Хамада Сейф аш-Шамси, на борту второй пилот ударил командира авиационным аварийным топором и попытался устроить теракт, намеренно разбить судно. Командир рассказал, что получил удар топором в тот момент, когда не смотрел на второго пилота, так как тот заявил, что отвлечется помолиться. Командиру и пассажирам удалось обезвредить нападавшего. После этого пассажиры сами посадили самолет и оказали первую помощь окровавленному командиру. После приземления злоумышленника задержали, командира госпитализировали, а вечером эвакуационный борт доставил пассажиров в Тель-Авив. Расследование продолжается.