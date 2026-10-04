Капитан рейса Flydubai сообщил, что второй пилот перед нападением ушел молиться

Капитан лайнера Flydubai рассказал о просьбе второго пилота выйти помолиться Капитан рейса Flydubai сообщил, что второй пилот перед нападением ушел молиться

Москва4 окт Вести.Подвергшийся нападению пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччар, командир экипажа летевшего в Тель-Авив самолета, в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал подробности произошедшего в кабине инцидента с нападением. Информацию приводит газета The Times of Israel.

По словам Маччара, рейс проходил штатно. Незадолго до нападения второй пилот покинул свое место, заявив, что ему нужно совершить молитву.

Пока он молился, я из уважения смотрел вперед и не оглядывался, но вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове заявил командир воздушного судна

По словам раненого пилота, сначала он решил, что что-то не так с самолетом. Однако вскоре последовали новые удары. Пострадавший признался, что из-за этого он некоторое время почти перестал видеть и был дезориентирован.

Маччар хотел выйти из кабины, но нападавший забаррикадировал выход и не дал членам экипажа, которые находились в салоне, воспользоваться кодом и попасть в кабину.

Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччар слышал крики пассажиров и понимал, что самолет начал терять высоту. В какой-то момент капитан воздушного судна сумел дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

Шота Мусаев, который в момент инцидента находился на борту в качестве пассажира, ранее рассказал, что вооруженный ножом пилот просил убить его.

Инцидент с нападением на Маччара произошел 30 сентября на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Экипаж самолета подал диспетчерам сигнал о нештатной ситуации и выполнил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук.

Газета The Wall Street Journal написала, что авиавласти Омана, гражданином которого мог быть нападавший, были информированы о его радикальных воззрениях и ранее отстраняли его от полетов.



Пассажиры смогли оказать пострадавшему командиру воздушного судна первую помощь и скрутили злоумышленника. После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят ОАЭ. Генпрокуратура этой страны признала происшествие попыткой теракта.