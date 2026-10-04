Экипаж Flydubai просил освободить напавшего на командира судна пилота NYP: на борту Flydubai экипаж просил освободить напавшего на капитана пилота

Москва4 окт Вести.Некоторые члены экипажа авиакомпании Flydubai просили освободить обезвреженного пилота, напавшего на командира следовавшего в Израиль самолета.

Об этом таблоиду New York Post (NYP) рассказали двое пассажиров этого рейса.

Они просили нас развязать террориста, мы не понимали, почему. Они сказали: "Вы не Бог, вы не убьете его". Но мы не хотели его убивать. Мы просто хотели, чтобы он не убил нас заявил Цвика Манес, помогавший обезвредить нападавшего

По словам Дэниела Шлихтера, сидевшего во втором ряду, недалеко от кабины пилотов, подобное поведение экипажа показалось пассажирам подозрительным, и они потребовали, чтобы те переместились в среднюю часть самолета и оставались там.

По его словам, это было сделано из опасений, что некоторые члены команды могли быть в сговоре со вторым пилотом. Впоследствии бортпроводники стали "понимать, что произошло нечто необычное" и начали помогать пассажирам, раздали им воду и одеяла, продолжил Шлихтер.

Экипаж лайнера Flydubai не был обвинен в сговоре с пилотом, напавшим на командира воздушного судна, отметил таблоид.

В свою очередь, Шота Мусаев, который также находился на борту в момент инцидента, ранее рассказал, что вооруженный ножом пилот просил убить его.

Газета The Wall Street Journal написала, что авиавласти Омана, гражданином которого, предположительно, является нападавший, были информированы о его радикальных воззрениях и ранее отстраняли его от полетов.

30 сентября экипаж самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, подал диспетчерам сигнал о нештатной ситуации и выполнил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук.

МВД Саудовской Аравии сообщило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.

После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай. Расследование обстоятельств произошедшего проводят ОАЭ. Генпрокуратура этой страны признала происшествием попыткой теракта.

Посольство Индии в Эр-Рияде уточнило, что капитаном воздушного судна был гражданин Индии Смит Маччхар. 3 октября с ним встретился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и пригласил посетить еврейское государство в День Независимости.