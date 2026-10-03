Капитан самолета Flydubai получил приглашение на День Независимости Израиля Нетаньяху пригласил индийского пилота Маччхара в Израиль

Москва3 окт Вести.Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил своего коллегу из Индии Нарендру Моди и пилота Смита Маччхара, который предотвратил катастрофу с самолетом компании FlyDubai, посетить страну в День Независимости.

До этого Нетаньяху встретился с Маччхаром​​​, кадры встречи опубликовала канцелярия израильского премьера.

Вы – герой для Израиля, Индии и всего мира. Я приглашаю премьер-министра Нарендру Моди и вас зажечь факел в День Независимости Израиля сказал премьер на встрече с индийским пилотом

30 сентября экипаж самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, подал диспетчерам сигнал о нештатной ситуации.

МВД Саудовской Аравии сообщило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.

После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай. Посольство Индии в Эр-Рияде уточнило, что пострадавшим оказался гражданин Индии Смит Маччхар.