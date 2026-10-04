Москва4 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести масштабную ревизию протоколов безопасности зарубежных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в страну. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Нетаньяху поручил руководителю Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре определить уполномоченного инспектора, который займется тщательной проверкой всех параметров безопасности иностранных гражданских судов и экипажей, летающих в израильские аэропорты.

Причиной для такого решения стал инцидент с попыткой захвата управления на борту самолета эмиратской авиакомпании Flydubai.

30 сентября самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот, по предварительным данным, вооружившись штатным аварийным молотком, напал на командира воздушного судна и попытался захватить лайнер.

Пассажиры оказали пострадавшему первую помощь и скрутили злоумышленника. Самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вскоре совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Расследование причин и обстоятельств произошедшего проводят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Оман и Индия, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и компания Boeing. Генпрокуратура этой страны признала происшествие попыткой теракта.