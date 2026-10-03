Москва3 октВести.Второй пилот эмиратской авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на командира летевшего в Израиль воздушного судна, некоторое время проживал в Сирии, где мог попасть под влияние радикалов, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.
Помощник капитана на рейсе Flydubai в основном проводил время за пределами султаната Омана, особенно в Сирии, где подвергся обработке экстремистской идеологиейрассказали источники телеканала
По их словам, власти Омана не допустили этого пилота к работе в гражданской авиации, заподозрив у него приверженность экстремистским взглядам, после чего он перебрался в Объединенные Арабские Эмираты.
30 сентября экипаж самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, подал диспетчерам сигнал о нештатной ситуации.
МВД Саудовской Аравии сообщило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.
После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай. Посольство Индии в Эр-Рияде уточнило, что пострадавшим оказался гражданин Индии Смит Маччхар.
Президент США Дональд Трамп заявил, что устроивший драку пилот самолета Flydubai может быть связан с Ираном.
Иранский телеканал Press TV утверждает, что попытку захватить самолет спланировали Израиль и ряд арабских стран, чтобы не допустить прекращения конфликта США с Исламской Республикой.