Напавший на капитана пилот лайнера Flydubai проникся радикальными идеями в Сирии

Напавший на капитана Flydubai пилот самолета приобщился к радикализму в Сирии Напавший на капитана пилот лайнера Flydubai проникся радикальными идеями в Сирии

Москва3 окт Вести.Второй пилот эмиратской авиакомпании Flydubai, совершивший нападение на командира летевшего в Израиль воздушного судна, некоторое время проживал в Сирии, где мог попасть под влияние радикалов, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

Помощник капитана на рейсе Flydubai в основном проводил время за пределами султаната Омана, особенно в Сирии, где подвергся обработке экстремистской идеологией рассказали источники телеканала

По их словам, власти Омана не допустили этого пилота к работе в гражданской авиации, заподозрив у него приверженность экстремистским взглядам, после чего он перебрался в Объединенные Арабские Эмираты.

30 сентября экипаж самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, подал диспетчерам сигнал о нештатной ситуации.

МВД Саудовской Аравии сообщило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.

После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай. Посольство Индии в Эр-Рияде уточнило, что пострадавшим оказался гражданин Индии Смит Маччхар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроивший драку пилот самолета Flydubai может быть связан с Ираном.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что попытку захватить самолет спланировали Израиль и ряд арабских стран, чтобы не допустить прекращения конфликта США с Исламской Республикой.