WSJ: Оман ранее отстранял от полетов напавшего на капитана пилота Flydubai

Напавшего на командира судна Flydubai второго пилота ранее отстраняли от полетов WSJ: Оман ранее отстранял от полетов напавшего на капитана пилота Flydubai

Москва3 окт Вести.Второй пилот авиакомпании Flydubai, который напал на командира экипажа, ранее был лишен возможности выполнять полеты в Омане из-за своих радикальных убеждений, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников издания, несмотря на вынесенный авиавластями Омана запрет, эмиратский перевозчик Flydubai трудоустроил этого пилота. Газете не удалось выяснить, передал ли Оман данные о радикальных взглядах своего гражданина другим государствам и авиакомпаниям.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya утверждает, что виновный в инциденте "подвергся воздействию радикальных идей в ходе пребывания в Сирии". Точное время и причины нахождения подданного Омана на сирийской территории не раскрываются.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту саудовского Табука из-за происшествия, связанного с безопасностью.

На следующий день МВД Саудовской Аравии подтвердило, что инцидент произошел в результате нападения второго пилота на командира воздушного судна, оба получили травмы разной степени тяжести.

После улучшения самочувствия обоих участников потасовки отправили в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков, остальные шесть членов экипажа ранее возвратились в Дубай.

Большая часть пассажиров рейса Flydubai были гражданами Израиля.

Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств случившегося, в том числе, проверяют эксплуатационные аспекты и меры безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета Flydubai может быть связан с Ираном.

Иранский телеканал Press TV утверждает, что попытку захватить самолет спланировали Израиль и ряд арабских стран, чтобы не допустить прекращения конфликта США с Исламской Республикой.